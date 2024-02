Segundo disse à Lusa o autarca, a reunião vai realizar-se a partir das 12:15, estando prevista a presença dos agricultores para a reunião nas instalações da Câmara Municipal de Alcochete, no distrito de Setúbal.

Centenas de agricultores voltaram hoje a manifestar-se em várias regiões do país.

Na margem sul, estão a condicionar o trânsito nos acessos à ponte Vasco da Gama.

Os protestos dos agricultores portugueses foram organizados pelo Movimento Civil de Agricultores, que se juntou às manifestações que têm ocorrido noutros pontos da Europa.

Na quarta-feira, o Governo avançou com um pacote de ajuda aos agricultores, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que não travou os protestos agendados para hoje, de Norte a Sul do país.

Segundo a informação disponibilizada na quinta-feira à Lusa, a maior parte das medidas que integra o pacote de apoio entra em vigor ainda este mês, com exceção das que estão dependentes de ‘luz verde’ de Bruxelas.

No contexto europeu, a Comissão Europeia vai preparar com a presidência semestral belga do Conselho da UE uma proposta para a redução de encargos administrativos dos agricultores, que será debatida pelos ministros da Agricultura dos 27 Estados-membros do bloco europeu no próximo dia 26 de fevereiro