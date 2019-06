Este instrumento de medição previsto no PNA será desenvolvido em parceria com o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

"Este plano dá-nos as medidas concretas que serão calendarizadas e orçamentadas num plano plurianual", disse a ministra aos jornalistas.

Por seu turno, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, falou na "capacidade de a cultura democratizar e emancipar o país".

"A arte não pode estar só em espaços como este [Estúdios Victor Córdon, a sede da Companhia Nacional de Bailado em Lisboa, partilhada com artistas do Teatro Nacional de São Carlos] e, com este plano, será feito algo que potenciará o que está em curso", disse.

O ministro da Educação avaliou que "muitos professores já estão habilitados para trabalhar com o PNA", mas que medidas como a criação de uma Academia de formação "vão potenciar o trabalho que está em curso".

De acordo com Tiago Brandão Rodrigues, o PNA vai começar a ser concretizado já no próximo ano letivo, que tem início em setembro.

"O objetivo é que a escola seja mais criadora e fruidora das artes, e também que este plano crie novos públicos e novos criadores", salientou.

Dividido em três eixos essenciais - "Política Cultural", "Capacitação" e "Educação e Acesso" - o PNA tem como lema "Para todos, com cada um", e assenta em palavras-chave como inclusão, participação e compromisso.

A acompanhar Paulo Pires do Vale neste projeto estão dois subcomissários - a coordenadora do Museu do Dinheiro, Sara Barriga Brighenti, e o advogado e professor de música Nuno Humberto Pólvora Santos -, para liderar uma equipa que colocará o plano em prática.