A demissão da ministra, que é uma das proprietárias da casa, ocorre na mesma altura em que a oposição de direita e de extrema-direita apresentou uma acusação constitucional no parlamento, numa tentativa de a destituir do cargo.

Segundo o jornal chileno “AS”, que cita a Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Chile, o Presidente Gabriel Boric aceitou a demissão da ministra

Para o seu lugar foi nomeada Adriana Delpiano, assistente social que foi ministra do Património Nacional no governo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle e ministra da Educação no governo de Michelle Bachelet, avança o jornal.

Marcela Sandoval, então ministra do Património Público, já tinha sido demitida em janeiro passado pelo mesmo caso.

A agora ex-ministra Maya Fernández, o seu irmão e as duas filhas do ex-presidente chileno, são os quatro herdeiros da casa comprada em 1953 e na qual Allende viveu até 1971, um ano depois de tomar posse.

O governo chileno tinha anunciado em 31 de dezembro de 2024 a compra da residência por 933 milhões de pesos (851.503 mil euros), juntamente com duas propriedades de outro antigo Presidente, Patricio Aylwin. Apenas o segundo projeto foi bem-sucedido.