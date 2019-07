"A destruição desse equilíbrio, em prejuízo dos poderes atribuídos ao Procurador-Geral da República (PGR), desde a génese deste modelo, alteraria radicalmente o desenho institucional que conhecemos, fragilizando irremediavelmente a figura do PGR e reduzindo a sua capacidade para responder pelos resultados da ação do coletivo que dirige", alertou Francisca Van Dunem na sessão comemorativa do 40.º aniversário do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), realizada na sala do Senado da Assembleia da República.

Estas considerações da ministra foram ditas numa altura em que o parlamento discute o diploma que revê o Estatuto do MP e em que a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e a autonomia desta magistratura foram alguns dos pontos mais polémicos em debate pelos deputados.

Na sua intervenção, Francisca Van Dunem elogiou os "dois homens singulares" que, a seu ver, foram marcantes na história da justiça Portuguesa, nomeadamente na transição da ditadura para o regime democrático: O ex-ministro, deputado e antigo presidente da AR António de Almeida Santos (já falecido) e José Narciso da Cunha Rodrigues (antigo PGR), presente na cerimónia.

Nas palavras da ministra, Almeida Santos e Cunha Rodrigues formaram a "parceria virtuosa que concebeu a arquitetura das instituições judiciárias nacionais em democracia, dando nesse contexto, força de lei à criação de uma escola de formação de magistrados (CEJ) pensado como escola de pós-graduação, habilitante para o ingresso nas magistraturas, com a abolição do regime de estágios então vigente e rutura com a matriz vestibular do MP".