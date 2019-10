“Da parte da ação governativa existe uma visão clara”, acrescentou, assegurando que o executivo quer “um SNS eficiente, proativo, com profissionais motivados, que trabalhem em equipa, que coloquem as pessoas no centro da sua atividade profissional, que se identifiquem com o serviço público, que se sintam orgulhosos e que decidam com base na melhor evidência científica”.

O Governo vai “continuar a política de reforço dos recursos humanos, também na área farmacêutica, melhorando a eficiência da combinação de competências dos profissionais de saúde, incentivando a adoção de novos modelos de organização de trabalho, da responsabilidade de equipa e de pagamento e incentivos pelos resultados”, salientou Marta Temido, que vai prosseguir no Governo na próxima legislatura.

Só assim, concluiu, será possível “prestar mais e melhores cuidados [de saúde] aos portugueses e às portuguesas”.

Além de Marta Temido (oradora convidada e antiga assistente convidada da FFUC), intervieram na sessão o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, o diretor da Faculdade, Francisco Veiga, e a presidente do Núcleo de Estudantes de Farmácia da UC, Francisca Gonçalves.