“São temas que procuraremos ainda até ao final desta legislatura trabalhar, mas que dificilmente serão concretizáveis em termos de respostas no espaço de quatro meses”, admitiu à Lusa.

Sobre a greve convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) para os dias 02 e 03 de julho, a ministra destacou os “passos importantes” que foram dados no diálogo com os profissionais.

“Neste diálogo frutífero que temos tido com a profissão médica temos conseguido dar passos importantes, tendo sido possível garantir, por exemplo, a reposição de um conjunto de majorações pelo trabalho suplementar e pelo trabalho em horas incómodas, que estavam congeladas e foram integralmente repostas no início deste ano”, disse Marta Temido.

Também foram recrutados novos especialistas, disse Marta Temido, observando que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje mais 1.800 especialistas do que tinha no final de 2015.

“Podemos também abrir já concursos para progressão na carreira, concretamente para assistente graduado sénior e para consultor, e temos mais dois concursos em mãos para abrir ao longo deste mês”, salientou.

No entanto, frisou, há um conjunto de outras reivindicações, como a redução do número de utentes por médico de família e a redução do horário normal de trabalho em serviço de urgência, que são difíceis de atender neste momento.

“A redução do número de utentes por médico de família neste momento não é possível, atendendo a que ainda há um número significativo de portugueses que não tem médico de família”, bem como a redução do período normal de trabalho no serviço de urgência.

Em relação a este último ponto, Marta Temido disse que, enquanto não se conseguir reorganizar o sistema de saúde, tornando-o menos dependente dos serviços de urgência, “é difícil acomodar”, para poder garantir “aos portugueses aquilo que eles esperam de nós e que é a nossa principal obrigação que são cuidados de saúde de qualidade no contexto dos serviços públicos de saúde.