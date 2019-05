A audição de Marta Temido, a pedido do PSD, foi hoje aprovada pela Comissão de Saúde, com a abstenção do PS, segundo disse à Lusa o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite.

Além da ministra da tutela, foi também aprovada a audição da diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais, Isabel Aldir, Guilherme Macedo, do Centro Hospitalar São João, Emília Rodrigues, da SOS Hepatites, e Luís Mendão, do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT).

A SOS Hepatites denunciou em maio que havia hospitais que este ano ainda tinham dado qualquer tratamento prescrito aos doentes de hepatite C, lembrando que apenas Santa Maria e Egas Moniz distribuem tratamentos em tempo útil.

“Os únicos hospitais que estão a dar tratamentos em 15 dias a um mês são o Santa Maria e o Egas Moniz. Temos atrasos em todos os hospitais do país. Os doentes estão a esperar entre quatro meses a um ano”, disse então à agência Lusa Emília Rodrigues, da SOS Hepatites.

Confrontada com estas denuncias, a diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais disse desconhecer estas situações, acrescentando que a média da espera é de dois meses.

“Em média, desde que o médico faz o pedido até ao doente iniciar tratamento, decorrem dois meses”, disse à Lusa Isabel Aldir, sublinhando que este período de espera não compromete o tratamento.

A Comissão Parlamentar de Saúde aprovou igualmente, por unanimidade, a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Ordem dos Médicos, a propósito da suspensão das cirurgias programadas dos Hospitais de Faro e de Portimão.

A suspensão das cirurgias programadas no Hospital de Faro ocorreu entre os dias 16 e 21 de maio e deveu-se a um afluxo fora do comum de utentes.