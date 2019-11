“Temos que encontrar um justo equilíbrio entre aquilo que é rentável e aquilo que preserva todo o ecossistema e, em concreto, os recursos naturais que temos disponíveis e que os valorize inclusivamente”, afirmou.

A governante apontou também a importância de existir “um compromisso entre aquilo que se pratica do ponto de vista da agricultura, seja extensiva, intensiva ou superintensiva” para “garantir que há um equilíbrio entre todas as partes”.

“É num modelo destes que acredito e é esse modelo que está a ser praticado e que queremos desenvolver cada vez mais”, sublinhou.

A titular da pasta da agricultura falava aos jornalistas durante uma visita à Feira do Montado, em Portel, no distrito de Évora, que começou hoje e que decorre até domingo, depois de ter discursado na cerimónia de inauguração.

No seu discurso, Maria do Céu Albuquerque referiu que “a valorização do montado é determinante” para a região do Alentejo, considerando que esta fileira “ocupa grande parte do território e tem um potencial imenso e um manancial de oportunidades”.