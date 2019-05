“Temos tido a colaboração de muitos municípios, mas devo dizer, no entanto, que Sintra será provavelmente dos municípios onde temos tido uma cooperação mais intensa, nas mais variadas áreas”, afirmou Francisca Van Dunem.

A governante, que falava à agência Lusa após a assinatura do protocolo para a recuperação do parlatório do Estabelecimento Prisional de Sintra (distrito de Lisboa), acrescentou que felicitou o presidente da autarquia “não só pela generosidade institucional que tem revelado, como pela capacidade que tem de, sabendo de um problema, procurar uma solução” e de a sugerir.

“Esta reabilitação que vai ser feita de alguma forma não só readequa as condições mínimas, como por outro lado, tanto quanto me parece do projeto, criará um ambiente amigável para os reclusos receberem as respetivas famílias”, salientou.

Na sua intervenção após a assinatura do protocolo entre a Câmara de Sintra, a sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) e a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Francisca Van Dunem notou que “o princípio da separação de poderes pressupõe a interdependência dos poderes do Estado”.