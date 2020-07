“Tudo o que estamos a trabalhar é no quadro de uma avaliação estrita” do cumprimento da “manutenção dos compromissos políticos assumidos no XXII Governo e mantendo todas as premissas daquela que foi o compromisso político que nos trouxe a nova Lei de Bases da Saúde”, assegurou.

Nesse contexto, disse, há um processo de reversão do Hospital de Vila Franca de Xira, à semelhança do que aconteceu em Braga, “não é o caso de Cascais”.

A ministra da Saúde reforçou as declarações de Jamila Madeira, sublinhando que “a intenção é absolutamente clara e consta da nova Lei de Bases da Saúde” e “reconduz o mecanismo do recurso às parcerias público-privadas para situações de necessidade fundamentada”.

“Os processos que estavam em curso à entrada em vigor da regulamentação da nova Lei de Bases da Saúde correram os seus trâmites e este foi exatamente um deles”, salientou Marta Temido.

Defendeu ainda que “vale a pena atender àquilo que tem sido o processo de evolução das parcerias público-privadas noutros países” e observar também o que tem sido o processo de afastamento deste modelo em Espanha ou no Reino Unido, quer relativamente ao modelo “Alzira”, que inspirou tantas opções, como aos programas de financiamento privado no contexto do Reino Unido.

“Não lançaremos novas parcerias público privadas e não é por uma questão ideológicas, é exatamente por aquilo que aprendemos com este processo”, afirmou, dirigindo-se ao deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.

“Os modelos de avaliação revelam o resultado daquilo que o modelo mede e o modelo não mede tudo aquilo que é do interesse dos utentes”, disse Marta Temido.

Sobre os aspetos que foram revistos no novo concurso relativo ao Hospital de Cascais, disse que foram relacionados com a gestão clínica, nomeadamente um alargamento do perfil assistencial através da inclusão de especialidades de oncologia médica, doenças infecciosas e de psiquiatria da infância e da adolescência.

Por outro lado, a integração da atividade de psiquiatria comunitária na prestação de cuidados de saúde e ainda o alargamento da área de influência, passando a ser abrangido por este hospital a população residente no concelho de Sintra nas uniões de freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Monte levar, Algueirão-Mem Martins Colares, São João das Lampas e Terrugem que atualmente pertencem à área de influência do Hospital Fernando Fonseca, “aliviando de alguma forma também aquilo que é a pressão” sobre este hospital.