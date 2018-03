Francisca Van Dunem falava na comissão parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias sobre o recente relatório do CPT, que - depois de uma visita feita em 2016 - chamou a atenção para a degradação do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), para o hospital prisão de Santa Cruz do Bispo e para a situação da prisão de alta segurança de Monsanto (Lisboa), com a maioria dos reclusos em isolamento nas celas 21 a 22 horas por dia.

O PSD criticou a falta de guardas prisionais, o isolamento da prisão de Monsanto e a falta de segurança no EPL, com Francisca Van Dunem a responder com a redução de reclusos no EPL e com obras de reabilitação no estabelecimento, que o Governo tem intenção de encerrar para construir uma cadeia no Montijo.

“Estamos a fazer obras no EPL e, enquanto não está construído o estabelecimento na margem sul do Tejo, a ideia é ir retirando pessoas e colocá-las em prisões limítrofes como Sintra, Linhó e Tires”, disse a governante, lembrando ainda várias iniciativas legislativas do Governo, nomeadamente a Prisão Por dias Livres (PDL) e o aumento da detenção domiciliária.

Sobre a violência cometida por guardas prisionais, que consta do relatório, a ministra referiu que foram “situações episódicas” sobre as quais foram abertos inquéritos disciplinares e que “todos os casos detetados foram enviados para o Ministério Público” e elaboradas várias circulares com regras.