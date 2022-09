É um caso que exige todas as averiguações, reagiu Ana Mendes Godinho ao caso da idosa que foi filmada num lar de idosos em Bloqueime, alegadamente, vítima de maus tratos.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, disse que assim que soube o que tinha acontecido, pediu informações à Segurança Social que disse que já "recebeu a denuncia" sobre o caso "no início do mês, e que está a apurar todos os factos”, disse a ministra esta tarde aos jornalistas.

"A Segurança Social já sabia da situação", da senhora idosa, "desde o início do mês e está a averiguar desde então", garantiu Ana Mendes Godinho.

Averiguação que tem de ir até "às últimas circunstâncias", avisou a ministra reprovando o que aconteceu e alertando que não deverá repetir-se.

"Tudo o que se passou, como aconteceu e garantir que situações dessas não se repitam", disse.

"Temos de salvaguardar a segurança das pessoas idosas", adiantou ainda a ministra que diz estar a aguardar pelas averiguações da Segurança Social e do Ministério Público.

A idosa acabou por falecer a 24 de julho no Hospital de Faro. O Ministério Público, confirmou está manhã, ao SAPO24 que está a investigar os factos em apreço, tendo determinado a realização de autópsia médico-legal no âmbito de inquérito oportunamente instaurado".

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, deitada na cama e coberta de formigas.

Quem filmou a idosa salienta ainda que a mesma estava amarrada à cama, com uma ferida aberta, e que o seu filho já tinha realizado várias queixas à instituição.

A instituição algarvia também já abriu um inquérito para apurar responsabilidades a um alegado caso de “negligência grave”.

A ministra do Trabalho e da Segurança Social pede para que este tipo de situações sejam denunciadas. "Se alguém tiver informações sobre este tipo de situações, por favor, denunciem", apela a ministra. "Peço que denunciem este tipo de situações", conclui.