O ministro da Segurança Pública do Brasil defendeu na sexta-feira o prolongamento da intervenção militar na segurança no Rio de Janeiro até ao final de 2019.

Em declarações aos media brasileiros, Raul Jungmann disse que o futuro Presidente do Brasil e também o próximo governador do Rio de Janeiro – escolhidos nas eleições de outubro – deviam prolongar a presença das Forças Armadas na manutenção da ordem pública na cidade.

“É o tempo necessário para que possamos concluir o legado. Se tivermos mais tempo, virão melhores resultados”, disse.

O decreto de intervenção militar no Rio de Janeiro, assinado em fevereiro pelo presidente brasileiro Michel Temer, é válido até 31 de dezembro, mas o ministro quer que se estenda pelo menos até ao final de 2019, para responder à violência na cidade.

Esta decisão foi tomada após os numerosos e graves episódios de violência que ocorreram no Rio de Janeiro durante o Carnaval, a festa mais popular do Brasil e que este ano registou incidentes até nos arredores do popular e vigiado Sambódromo.