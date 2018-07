O ministro da Saúde comprometeu-se hoje a lançar a obra da ala pediátrica do hospital de São João até final da legislatura e disse que o “investimento está autorizado”, encontrando-se a ser ultimado o plano de investimento.

Adalberto Campos Fernandes está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de Saúde, com todos os partidos, incluindo o PS, a pedirem ao ministro um ponto da situação do investimento para a nova ala pediátrica do hospital de São João, no Porto.

Segundo o governante, o investimento “está autorizado”, encontrando-se a administração regional de Saúde do Norte e o hospital a “ultimar o plano de investimento”.

PCP, PSD, CDS e Bloco de Esquerda lembraram ao ministro da Saúde que no final de abril tinha dito que “em duas semanas” o investimento da ala pediátrica estaria resolvido, quando em julho “nada se encontra resolvido”.

Foi em abril que a construção da nova ala pediátrica do São João ganhou relevo, quando pais de crianças com doenças oncológicas denunciaram as más condições de atendimento.

Entretanto, hoje o ministro Campos Fernandes recordou aos deputados que o hospital já remodelou uma área para as crianças em condições mais frágeis.