Manuel Heitor falava aos deputados, na discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019, que consagra um aumento de 11,5 por cento nas dotações iniciais para investimento em ciência e tecnologia, comparativamente a 2018.

Na galeria, a acompanhar o debate, esteve uma dezena de bolseiros de investigação científica.

Respondendo às críticas da oposição sobre desinvestimento na ciência, o titular da pasta disse que, desde 2016, Portugal está "a convergir" com a Europa em termos de investimento público, embora reconhecendo que este "pode ser sempre superior".

"Mas aumentou consideravelmente desde 2016", invocou.

Acorrendo em defesa do Governo, o deputado do PS Porfírio Silva enalteceu o "rumo certo", assinalando que a "retoma do investimento público arrasta o investimento privado".

A deputada do PSD Nilza de Sena ironizou que Manuel Heitor "está entre os investigadores e o ministro das Finanças".

Durante o debate, PSD, CDS-PP e PCP quiseram saber quais as verbas cabimentadas para a contratação de investigadores-bolseiros não financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e que a Associação de Bolseiros de Investigação Científica estima em 200, mas que são abrangidos pela legislação de estímulo ao emprego científico.

De acordo com o ministro, estes bolseiros puderam e podem concorrer, individualmente ou através das instituições e projetos científicos, aos concursos de emprego científico lançados pela FCT.