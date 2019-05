João Gomes Cravinho, que terminou hoje uma visita de três dias a Luanda, passou em revista a cooperação bilateral na 18.ª reunião da Comissão Bilateral Luso-Angolana no Domínio da Defesa.

Em declarações à agência Lusa, João Gomes Cravinho mencionou os vários projetos de cooperação com Angola que pôde visitar, nomeadamente o Projeto Cabo Ledo, de formação de forças especiais, a escola Superior de Guerra, de formação das mais altas patentes angolanas, e a Academia Naval, de formação da Marinha de Guerra nacional.

“Em todos esses casos nós temos participação de oficiais portugueses e constatei um relacionamento extremamente positivo entre as forças armadas angolanas e as forças armadas portuguesas”, disse o ministro, realçando a “utilidade do trabalho que lá fazem”.

“E fiquei com a convicção, aliás corroborada pelas palavras do meu colega, ministro da Defesa de Angola, que podemos fazer mais, que podemos ser mais ambiciosos e que isto é uma cooperação que tem um impacto estratégico, seja para Portugal seja para Angola”, sublinhou.

Segundo o governante português, no segundo semestre deste ano será já programada uma intervenção mais ambiciosa para 2020 em diante.