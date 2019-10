Pedro Siza Vieira transmitiu esta sua posição no final do primeiro de dois dias de debate do programa do XXII Governo Constitucional na Assembleia da República, após uma intervenção do deputado do Bloco de Esquerda João Vasconcelos que voltou a exigir o fim das portagens na Via do Infante no Algarve.

Relativamente às antigas SCUT, o ministro de Estado e da Economia referiu que, na anterior legislatura, a opção do seu executivo foi a de beneficiar as empresas com reduções de portagens, baixando também por essa via os respetivos "custos de contexto".

"Nesta legislatura, dar-se-á uma atenção especial aos residentes utilizadores dessas infraestruturas", completou Pedro Siza Vieira.

Nesta fase do debate, o deputado do CDS-PP João Almeida e Pedro Siza Vieira apresentaram dados diferentes sobre a evolução da balança comercial, com o dirigente democrata-cristão a lamentar "o regresso a uma situação de desequilíbrio" com as importações a ultrapassarem as exportações neste ano.