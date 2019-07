“Devemos conhecer os recursos naturais e a riqueza que o país tem. Atribuir licenças para prospeção é um princípio que deve ser feito e depois decidir se se licencia ou não a exploração. Avaliar os seus impactos e benefícios”, apontou.

Contudo, o governante defendeu que Portugal tem potencial para se tornar o principal produtor de lítio da Europa e sublinhou a procura mundial pelo lítio, usado na produção de baterias para automóveis e nas placas utilizadas no fabrico de eletrodomésticos.

Portugal é reconhecido como um dos países com reservas, sendo que as seis principais ocorrências de lítio se localizam em Serra de Arga (dividida pelos concelhos de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo), Covas do Barroso (Boticas), Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), Guarda, Mangualde e Segura (Idanha-a-Nova).

Na quarta-feira, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes garantiu, também no parlamento, que a exploração de minas de lítio em Portugal não vai avançar sem um estudo de impacte ambiental positivo.