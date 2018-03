No final de um debate parlamentar com caráter de urgência sobre o estado da Saúde, solicitado pelo PSD, Adalberto Campos Fernandes disse aos jornalistas acreditar que a nova tabela de preços do subsistema de saúde dos funcionários públicos vai alcançar os objetivos de poupança.

A nova tabela de preços a pagar aos prestadores de cuidados de saúde aos beneficiários da ADSE entra em vigor no domingo e recentemente sofreu 15 alterações, as quais eram reclamadas pelos operadores privados.

A ADSE reconhece que esta tabela tinha “algumas incorreções” e, perante “a necessidade de clarificar algumas das regras”, incorporou alterações numa errata.

A errata em questão tem 15 pontos e abrange áreas como consultas, imagiologia, próteses, medicina dentária, radioterapia, entre outros.