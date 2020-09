"Acho que este território, em particular, merece que o país, como um todo, lhe faça justiça. Temos de fazer um esforço para responder a algumas das necessidades", afirmou Pedro Nuno Santos, depois de se reunir com autarcas da região, nos Paços do Concelho de Baião.

O ministro visitou o município, onde o presidente local, Paulo Pereira, e o congénere de Resende, Garcez Trindade, renovaram o apelo ao Governo para a construção da ligação à ponte da Ermida, sobre o rio Douro, uma acessibilidade rodoviária que tem sido sucessivamente adiada nas últimas décadas.

Questionado pelos jornalistas sobre se o Governo vai anunciar a obra, como reivindicam os autarcas, o governante insistiu que "os territórios de baixa densidade foram, ao longo dos anos, deixados para trás", acentuando que o país tem de "aproveitar esta oportunidade para dar resposta, não só à crise económica que já está a enfrentar, mas também a dificuldades estruturais de grande parte do nosso território do interior".

Pedro Nuno Santos anotou, porém, que vai haver "disponibilidade para fazer algum investimento", mas não haverá "uma disponibilidade ilimitada que permita responder a todas as necessidades de todo o território de baixa densidade".

"Este projeto é antigo, como há, infelizmente, muitos projetos antigos no país que foram ficando para trás. Vamos tentar, no quadro daquelas que são as possibilidades, dar resposta. Não conseguiremos dar a todas, mas temos que dar resposta a algumas", concluiu.

O presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, manifestou-se satisfeito e com "expetativa positiva" em relação à construção da ligação à Ponte da Ermida.

"Foi uma postura muito correta do senhor ministro. Às vezes, temos pessoas que nos dizem as coisas para serem agradáveis, mas prefiro que falemos de coisas concretas, que depois sejam executadas", comentou aos jornalistas, concluindo: "o facto de o senhor ministro querer vir ver ao terreno esta ligação é um sinal de que se envolverá para que estas obras possam avançar".

Garcez Trindade, presidente da Câmara de Resende, salientou que Pedro Nuno Santos "teve o cuidado de referir que estes investimentos eram para territórios de baixa densidade".

"Como estes dois concelhos são de baixa densidade, penso que serão contemplados", concluiu o autarca do distrito de Viseu.