A União Europeia também fixa metas para retirar do mercado um conjunto de produtos de plástico de uso único, que o Governo também já se comprometeu em antecipar. Matos Fernandes disse que em junho vai sair legislação que fará com que produtos como talheres e pratos de plástico, cotonetes ou palhinhas “desapareçam do mercado até final deste ano civil”.

Hoje, em comunicado, o Ministério do Ambiente já tinha precisado, no seguimento do comunicado da associação Zero, que em 2018 a quantidade de embalagens de plástico colocadas no mercado declaradas pelas três entidades gestoras (Sociedade Ponto Verde, Novo Verde e Eletrão) foi de 163.039 toneladas, sendo que a quantidade reciclada, que é declarada pelas mesmas três entidades, foi de 72 360 toneladas.

“Estes números resultam numa taxa de reciclagem de embalagens de plástico de 44,3% em 2018”, diz-se no comunicado.