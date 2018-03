“Nós não tomámos a medida, nós provocámos o debate sobre o processo (…) para perceber o que deve ser. A nossa orientação está tomada, a decisão depende do debate que sempre abrimos com as instituições”, disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, aos deputados da comissão parlamentar de Educação e Ciência, onde hoje esteve a ser ouvido no âmbito das audições regimentais ao Governo.

Em causa está uma proposta de despacho de fixação de vagas no ensino superior público para o próximo ano letivo, na qual o Governo propõe a redução de vagas nas instituições de Lisboa e Porto — universidades, politécnicos e escolas superiores desagregadas — em 5% do total face aos três anos letivos anteriores.

As primeiras críticas à proposta vieram do lado do PSD, com a deputada Nilza Sena a afirmar que não compreendia a medida, nem como iria o Governo garantir que os alunos iriam, de facto, procurar as instituições do interior, como pretende a tutela, em vez das de Lisboa e Porto, tendo considerado a medida “profundamente errada” por prejudicar os alunos que menos condições económicas têm.

Também Ana Rita Bessa, do CDS-PP, questionou Manuel Heitor sobre o tema, afirmando que a proposta era alvo de críticas das instituições e que não tinha ouvido, nem naquelas que se localizam no interior, “nada de positivo” sobre a proposta de despacho que prevê que no interior as instituições possam aumentar as vagas em 5%.

“Se a senhora deputada não ouviu apoios é porque não andou pelo país, eu andei, tenho andado muito, de Bragança a Faro”, respondeu Heitor, que ouviu de seguida as críticas da deputada do PCP Ana Mesquita.

Para a deputada comunista, “os estudantes não podem ser tratados como se fossem um rebanho que pode ser empurrado sabe-se lá para onde”, e defendeu que a medida, a concretizar-se, beneficia as instituições privadas, onde passará a ser mais barato estudar, tendo em conta os custos de deslocalização dos estudantes.