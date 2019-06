“Aquilo que vimos na reportagem televisiva é assustador e o ministério solicitou de imediato uma inspeção ao LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), que já nos entregou o relatório, o qual não identifica como iminente uma derrocada, mas não diz que o maciço está estável”, disse João Pedro Matos Fernandes.

Em fevereiro de 2019, a SIC emitiu uma reportagem sobre os riscos detetados numa barragem de lamas, do Cabeço do Pião, zona do concelho do Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde, durante décadas, esteve instalada a exploração das Minas da Panasqueira e que passou depois para a responsabilidade municipal.

Aquele canal de televisão citava um estudo da Universidade do Porto que detetou um elevado teor de arsénio na zona da barragem, um risco ambiental a cerca de 50 quilómetros da nascente do Zêzere na escombreira do Cabeço do Pião, no Fundão.

O ministro do Ambiente e Transição Energética falava na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, a requerimento do Bloco de Esquerda a propósito da escombreira com deposição de lamas tóxicas no Cabeço do Pião, decorrentes da exploração das Minas da Panasqueira.

João Pedro Matos Fernandes começou por referir que o início da história conta com mais de um século, com lamas depositadas até 1993, ano em que as minas deixaram de prosperar.