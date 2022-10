A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) deixou quarta-feira um alerta sobre o sistema elétrico nacional. Através do relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento (RMSA) garantiram que o sistema não ter capacidade de resposta para toda a procura, já em 2023. No entanto, já esta quinta-feira o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, negou esse cenário.

"Há que contextualizar esse estudo. Foi feito perante cenários extremos, ou seja, do governo não aumentar a oferta e do aumento do consumo. Contudo, nós estamos a aumentar a oferta, pelo que esse cenário é difícil de acontecer", garantiu o governante.