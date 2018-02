O Fórum arranca em 19 de março, na cidade de Brasília, no Brasil. O ministro português participará no evento até ao dia 21 e será, durante esse período, que se reunirá com a ministra espanhola do Ambiente, Isabel Garcia Tejerina.

“Vai haver, de facto, oportunidade de, ao lado desse mesmo Fórum Mundial da Água, termos uma reunião sobre aquilo que é, em minha opinião, o cumprimento insuficiente por parte de Espanha, do acordo que existe entre os dois países em matéria de avaliação de impacto ambiental”, afirmou João Pedro Matos Fernandes, que falava em Vila Real, à margem da inauguração da sede da empresa Águas do Norte.

Em cima da mesa, estará o projeto da mina de urânio de Retortillo, Espanha, a cerca de 40 quilómetros da fronteira portuguesa.

Hoje mesmo, portugueses e espanhóis juntam-se numa manifestação em Salamanca, Espanha, contra a instalação desta mina de urânio, um projeto que, dizem, terá graves impactos ambientais e na saúde.