O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, defendeu o direito de as mulheres fazerem topless nas praias do país. A declaração surge após três mulheres terem protestado por terem sido abordadas por agentes da autoridade para que cobrissem os seios na praia Saint-Marie la Mer, no Mar Mediterrâneo, na semana passada.

De acordo com o britânico The Guardian, os agentes que patrulhavam o local receberam queixas de uma banhista que estava constrangida com a nudez parcial das três amigas, visto que estava com os dois filhos na praia. Todavia, se bem que duas acederam ao pedido, a terceira ficou indignada com o pedido e na rede social Facebook expôs o caso e reivindicou o seu direito a fazer topless.

Aquela autoridade ("gendarmes") emitiu um comunicado, onde reconheceu que esta ação tinha sido "desajeitada", mas aferiu que os oficiais só queriam acalmar a situação, insistindo que não tinha havido ordem oficial para proibir os banhos de sol de topless na cidade.

Contudo, esta situação originou uma avalanche de críticas nas redes sociais, onde os utilizadores interrogaram se a prática era ou não algo foram dos limites. "Saint-Marie la Mer é agora a Arábia Saudita?", questionou um dos internautas.

E é aqui que entra em cena o ministro do interior. No Twitter, Darmanin indicou que a atitude tomada para com as banhistas foi "errada".

"Foi errado ter-se feito o alerta às mulheres sobre a roupa. A liberdade é algo preciso. E é normal que as autoridades admitam os seus erros", escreveu o ministro do Interior.

Fazer topless em França é legal e a prática não é considerada exibicionismo sexual.