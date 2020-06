Na resposta, o ministro da Defesa agradeceu a “simplificação” da pergunta, mas deu, genericamente, a mesma resposta, que é preciso “separar entre as despesas corrente e de investimento”, embora tenha dado uma pista, mas sem associar um valor.

Houve, afirmou, “despesas não realizadas”, por exemplo, com “exercícios internacionais” em que não foi possível Portugal participar.

Igualmente com poucos valores em euros foi a resposta do ministro da Defesa sobre a “derrapagem” dos custos da reabilitação do Hospital Militar de Belém, para receber doentes de covid-19, noticiado pelo DN em 22 de junho.

João Gomes Cravinho admitiu que, no seu despacho, o valor previsto era entre “700 mil a 750 mil euros” e que estão, neste momento, a ser feitas as avaliações para se apurar os gastos finais.

Depois de recusar a crítica de o Governo poder ser olhado como um “agente imobiliário”, o governante afirmou que, com as estas obras, o hospital “é valorizado”, que é preciso “rentabilizar o investimento feito” e “será nas negociações com a Santa Casa da Misericórdia, que deverá passar a gerir aquela infra-estrutura.

Desde março, as Forças Armadas ajudaram com vários meios, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com hospitais de campanha ou centros de acolhimento, de transporte de doentes e presos, produção de álcool-gel e na desinfeção de lares de idosos, escolas e portos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.543 pessoas das 40.104 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.