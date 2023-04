“Qualquer ofensa que seja proferida contra os agentes das autoridades é uma ofensa a todos nós, ao Estado de direito, que se baseia em normas e tem fundamentos democráticos”, vincou José Luís Carneiro à margem da inauguração da esquadra da PSP de Matosinhos, no distrito do Porto.

A manifestação "Casa para Viver" pelo direito à habitação ficou marcada por confrontos entre a polícia e manifestantes na zona do Martim Moniz, revelou o Diário de Notícias (DN).

A Rádio Renascença (RR) adiantou que na praça Martim Moniz, ponto de chegada da marcha, a detenção de duas mulheres fez subir os ânimos e que, em resposta a insultos e objetos arremessados, a PSP carregou sobre manifestantes.

Em comunicado, igualmente divulgado pela RR, a PSP fez saber que as "duas manifestantes provocaram danos em diversos estabelecimentos comerciais, pintando as respetivas paredes e montras".

José Luís Carneiro afirmou hoje que as forças de segurança são um fator essencial de coesão e de desenvolvimento no país e frisou que há que compatibilizar os direitos, as liberdades e as garantias com os limites a esses direitos.