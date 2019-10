Segundo os cálculos das autoridades, apenas desde Girona são mais de 10.000 os manifestantes que partiram hoje numa de cinco colunas da Marcha pela Liberdade, convocada pela Assembleia Nacional de Catalunha, para protestar contra a condenação de 12 dirigentes políticos catalães.

São cinco as marchas que partiram hoje de Girona, Vic (Barcelona), Berga (Barcelona), Tàrrega (Leda) e Tarragona e que estão a causar cortes intermitentes em importantes estradas da Catalunha, como a AP7 e a A2, à medida que avançam em etapas até chegarem ao centro de Barcelona.

Váris membros do Governo regional catalão estão inseridos nestas marchas, como é o caso de Teresa Jordá, ministra da Agricultura, que saiu de Vic, e que se vai juntar a Alba Vergés, ministra da Saúde, que está na coluna de Tàrrega, ambas vestidas com um colete amarelo e sapatos também com atacadores amarelos.

O presidente da Generalitat (governo regional), Quim Torra, juntou-se à coluna de Girona, depois de ter participado numa reunião com o ministro do Interior, Miquel Buch, para analisarem os incidentes de violência das manifestações de terça-feira, no centro de Barcelona.