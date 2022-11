Segundo a BBC, o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, afirma que os dois edifícios atingidos ficam no bairro de Pechersk, na capital ucraniana.

O autarca refere ainda que vários mísseis russos foram derrubados com sucesso e que as equipas de resgate estão no terreno.

Há ainda relatos por parte dos autarcas de Lviv e Kharkiv sobre o ataque às suas cidades, assim como em Zhytomyr, Sumy, Rivne e Odessa.

"Há explosões em Lviv", disse o autarca Andriy Sadovy num comunicado nas redes sociais, pedindo aos moradores que fiquem em abrigos, enquanto o seu homólogo de Kharkiv, Igor Terekhov, salientou que houve um "ataque com mísseis" na cidade e que estavam a ser recolhidas informações sobre o número de mortes.

Kharkiv terá sido atingida pelo menos com dois mísseis e Lviv com um, nomeadamente em infraestruturas energéticas, o que fez com que praticamente as duas cidades ficassem sem energia.

As sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da defesa.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.