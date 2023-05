De visita a alguns países, e depois de reunir com as forças políticas italianas e o Papa Francisco, Zelensky passou também pelo Reino Unido, para reunir com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

O Governo britânico confirmou novas ajudas militares, com o fornecimento de mísseis e 'drones' de ataque. Em comunicado, Sunak afirmou que "este é um momento crucial na resistência da Ucrânia a uma terrível guerra de agressão, que não escolheram nem provocaram. Não podemos decepcioná-los. Interessa a todos que a Ucrânia tenha sucesso e que a barbárie de Putin não seja recompensada".

Sunak vai confirmar assim "o fornecimento adicional, por parte do Reino Unido, de centenas de mísseis de defesa aérea e mais sistemas não tripulados, incluindo centenas de novos 'drones' de ataque com um alcance de mais de 200 km. Serão entregues nos próximos meses, enquanto a Ucrânia se prepara para intensificar a resistência à invasão russa", acrescenta a nota.

O Reino Unido tornou-se na semana passada o primeiro país ocidental a oferecer à Ucrânia mísseis de longo alcance, os Storm Shadow. Depois de Washington, Londres é o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia.

As negociações acontecem nas vésperas de uma reunião de líderes do Conselho da Europa na Islândia, que terá um discurso de Zelensky por videoconfereência, e de uma reunião do G7 no Japão.