Os Estados Unidos confirmaram este sábado novo ataque a alvos houthis, de forma a "proteger a navegação no Mar Vermelho".

De acordo com as autoridades norte-americanas, o alvo desta manhã foi um radar. O contratorpedeiro de mísseis guiados Carney usou mísseis Tomahawk no ataque de hoje “para degradar a capacidade dos Houthis de atacar embarcações marítimas, incluindo embarcações comerciais”, disse o comando central dos EUA no X (antigo Twitter).

O canal de televisão do movimento Houthi, Al-Masirah, informou também que os EUA e a Grã-Bretanha estavam a atacar a capital do Iémen, Sana'a, mas estes relatos não foram confirmados pela administração de Joe Biden.

Refira-se que este é o segundo ataque dos EUA a estes alvos, isto depois de na quinta-feira, juntamente com o Reino Unido, outros alvos tenham sido atacados com mísseis.

Entretanto, um alto funcionário militar dos EUA disse que são esperados mais ataques dos Houthis. “A retórica deles tem sido muito forte e bastante elevada, e esperamos que eles tentem algum tipo de retaliação. Espero que eles não retaliem, mas estamos preparados caso isso aconteça", disse o tenente-general Douglas Sims