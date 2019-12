"Melania Trump tem peso sobre as decisões do seu marido, tanto nas questões políticas como na vida pessoal", afirma Bennett.

A autora também cita Ivanka Trump, a filha mais velha do presidente, que muitas vezes a primeira-dama vê como uma usurpadora do seu papel.

Bennett garante que Melania Trump, que costuma enviar mensagens através das suas roupas, falava com Ivanka quando em junho de 2018 vestiu o polémico casaco verde com a frase: "Realmente não me importa. E a você?"

"Há rachas na fachada de vínculo tranquilo entre as duas mulheres mais próximas e influentes do presidente".

Bennett revela ainda que quando Melania Trump usa calças, as coisas não estão bem com o presidente, "porque Trump gosta de mulheres com vestidos justos, curtos, sexy e femininos".

A jornalista afirma que Melania tem uma suíte no terceiro andar da residência presidencial, exatamente acima do quarto principal que ocupa o presidente, e, garante, não precisa de autorização do marido para nada.