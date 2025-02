Patrícia Reis junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "A Desobediente - Biografia de Maria Teresa Horta", publicada pela Contraponto.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Mais do que uma narrativa biográfica, "esta obra é uma conversa íntima, em vários momentos sussurrada ao ouvido, com uma mulher, poetisa, mãe, ativista política e uma das vozes mais influentes e inquebrantáveis de Portugal", lê-se na sinopse do livro.

"Maria Teresa Horta, desde tenra idade, enfrentou as vicissitudes da vida com intrepidez, sobrevivendo não apenas às adversidades pessoais, mas erguendo-se também como uma fervorosa defensora dos direitos das mulheres e uma figura proeminente na cena política nacional", é ainda notado.

Livro: "A Desobediente - Biografia de Maria Teresa Horta" Autor: Patrícia Reis Editora: Contraponto Data de Lançamento: março de 2024 Preço: € 20,90

A escritora morreu em Lisboa a 4 de fevereiro, aos 87 anos. Para Patrícia Reis, esta foi "uma perda imensa, porque a Maria Teresa é um dos grandes nomes da literatura portuguesa e é também alguém absolutamente incontornável no movimento feminista português e incontornável até no jornalismo, na história do jornalismo, porque é das primeiras mulheres a conseguir ocupar um lugar físico dentro da redação de um jornal na década de 60".

A biógrafa, que era também amiga pessoal daquela que ficou como a última das "Três Marias", fala de uma "perda imensa" e reconhece que apesar de já estar à espera, não estava verdadeiramente à espera, porque achava “que a Teresa era para sempre”.

"Claro que a Teresa é para sempre, porque a obra da Teresa está aí, está viva e estará viva enquanto nós a mantivermos viva, e eu espero que esse trabalho seja feito por todos nós leitores, pela editora, pela família, claro", lembrou.

Patrícia Reis nasceu em Lisboa, em 1970. Estudou História e é mestre em Ciências da Religião. Começou a sua carreira no semanário O Independente, tendo trabalhado posteriormente no Expresso, Público, Marie Claire, Elle, RDP e RTP.

É autora de vários romances e de alguns volumes infantojuvenis, tendo a coleção Diário do Micas o selo do Plano Nacional de Leitura. É editora e curadora da revista Egoísta e coapresentadora do podcast Um Género de Conversa. Escreveu biografias de Vasco Santana, de Maria Antónia Palla (em coautoria com esta jornalista) e de Simone de Oliveira. Assinar a biografia da escritora, poetisa e feminista Maria Teresa Horta foi um desafio que abraçou em 2019.