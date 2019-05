A maioria dos negócios afetados situa-se na ilha do Ibo com um total de 31 locais a registar danos, de acordo com o levantamento divulgado na noite de sexta-feira, em Pemba.

A ilha e os distritos de Quissanga e Macomia foram atingidos pelo centro do ciclone, que fez deles o corredor de destruição ao chegar ao continente.

O Ibo foi local de implantação de uma fortaleza pelos portugueses no século XVIII – que hoje serve de centro de acolhimento a desalojados – e foi a primeira capital de Cabo Delgado até ao início do século XX ainda durante o período colonial.

É um local que recebe turistas de vários pontos do globo.

O levantamento divulgado contabiliza ainda prejuízos para 363 artesãos da região, a maioria em Pemba, capital provincial que apesar de escapar aos ventos destruidores do ciclone sofreu com inundações nos dias seguintes.