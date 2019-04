No bairro Josina Machel, ao lado, junto à marginal, o cenário é idêntico e outro barco avista-se com eletrodomésticos.

Noutra zona, no bairro de Ingonane, a inclinação dá forças às águas pluviais.

A corrente impõe respeito e arrasta pedações de asfalto, ao lado de postes caídos e casas precárias com as estacas desfeitas no chão.

"Queremos apoio, estamos a sofrer. Todos os anos sofremos", gritam os moradores por entre o som ensurdecedor da corrente.

Poucos metros à frente, algumas valas para águas pluviais quase transbordam, mas evitam que o bairro de Paquite, que recebe os caudais da zona alta, tenha inundações de maior.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e o braço humanitário das Nações Unidas (OCHA), que estado a mobilizar recursos para Pemba devido ao ciclone Kenneth, têm equipas de socorro nas ruas, a vigiar a situação.

Uma fenda que se abriu no solo, no bairro de Mahate, centra atenções devido aos receios de deslizamento de terras e a população está a ser chamada para abandonar as casas e sair daquela zona.

Há também equipas a ajudar residentes que perderam casas no bairro de Natite.

O ciclone Kenneth dissipou-se no sábado, mas semeou chuva com intensidade em diversas zonas das províncias de Cabo Delgado e Nampula que ainda deverão prolongar-se pelos próximos dias e com alertas para as bacias de vários rios da região.

Pemba tinha escapado à entrada do ciclone em terra, na quarta-feira, mas o pior por acabou por chegar hoje.

O ciclone Kenneth foi o primeiro, desde que há registos, a atingir o Norte de Moçambique, onde provocou cinco mortos, segundo número oficiais e numa altura em que ainda decorrem levantamentos em zonas mais remotas.

Quase 3.500 casas foram parcial ou totalmente destruídas, pelo menos 16 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone e há mais de 18 mil pessoas em 22 centros de acomodação.

No último ano, a época das chuvas tinha deixado cerca de mil famílias sem abrigo na província de Cabo Delgado, segundo dados do INGC.

* Por Luís Fonseca (texto e vídeo) e António Silva (fotos) / Lusa