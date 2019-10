Numa declaração divulgada em Bruxelas sobre as eleições em Moçambique, a alta representante da UE para a Política Externa começa por assinalar que “o histórico acordo de paz e reconciliação assinado em Maputo em 06 de agosto foi uma inspiração para o mundo exterior” e “o processo eleitoral que se seguiu é um verdadeiro teste à prontidão das instituições e atores políticos moçambicanos para manter e proteger as liberdades e direitos que ajudarão a levar os benefícios da paz aos cidadãos”.

Mogherini sustenta que “as eleições demonstraram claramente as aspirações democráticas dos moçambicanos, apesar dos desafios de um ambiente polarizado”, mas aponta também os aspetos negativos já conhecidos.

“Ao mesmo tempo, uma das primeiras constatações da missão de observação eleitoral da UE é que a campanha eleitoral foi marcada pela violência, incluindo ataques e intimidação, e por limitações à liberdade de associação e às atividades de observação da sociedade civil. A missão vai permanecer no terreno até que o processo eleitoral esteja completo antes de emitir o seu relatório final”, aponta.

A chefe de diplomacia europeia declara que, “olhando em frente, a UE espera que as partes envolvidas canalizem quaisquer disputas eleitorais através dos mecanismos institucionais estabelecidos, em linha com as leis eleitorais relevantes”.