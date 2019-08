Num discurso realizado na cerimónia de encerramento da 39ª cimeira, Filipe Jacinto Nyusi agradeceu a confiança e garantiu estar preparado para organizar a próxima cimeira, convidando os seus homólogos dos restantes 15 países que integram a SADC a estarem presentes em Maputo.

“Sejam bem-vindos à 40ª cimeira dos chefes de Estado e de Governo, em Maputo”, afirmou, acrescentando querer resolver alguns dos temas que ficaram sem conclusão nesta cimeira, como “a transformação do fórum parlamentar em parlamento regional”, disse na sua intervenção no Centro de Convenções Internacionais Julius Nyerere, onde decorreu o encerramento da cimeira da Tanzânia.

O Presidente moçambicano elogiou o sucesso dos trabalhos da cimeira que hoje termina, atribuindo-o “aos peritos e outros técnicos, que prepararam as matérias a serem discutidas e propuseram consensos para o desenvolvimento da região”.

Filipe Jacinto Nyusi também agradeceu aos Estados membros da SADC o apoio e solidariedade “para minorar o sofrimento e drama humanitário” provocados pela passagem dos ciclones Idaí e Kenneth no centro e norte de Moçambique e o facto de terem testemunhado a assinatura do acordo de paz e reconciliação com a Renamo.

Através do Twitter, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal felicitou Moçambique por ter sido eleito para organizar a próxima cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).