“Gostávamos mesmo de eleições”, admitiu Assunção Cristas em declarações aos jornalistas, após um almoço, num hotel de Lisboa, da associação de amizade Portugal-EUA, em que, por três vezes, afirmou que o “Governo está esgotado” e está “transformado numa verdadeira direção de campanha do PS”, após a remodelação de domingo.

Para Cristas, “este governo deveria cessar já” e os partidos da esquerda, que têm dado apoio ao executivo, PCP, BE e PEV, “se fossem consistentes”, deveriam apoiar a censura ao Governo na quarta-feira ou optar por “uma moção alternativa” à do CDS-PP.

“Se as esquerdas fossem consistentes com o que dizem todos os dias, na rua e no parlamento, ou votariam esta moção ou apresentariam uma moção alternativa à do CDS, mas com o mesmo efeito, que seria derrubar o Governo”, afirmou.

A líder do CDS-PP justificou a moção de censura, apresentada na sexta-feira, com “o esgotamento” do Governo, “incapaz de encontrar soluções” para o país e de só estar a pensar “nas próximas eleições”.

Esta será a segunda moção de censura ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa. A primeiro moção de censura também foi apresentada pelos centristas, em outubro de 2017.