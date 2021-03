“Por indicação da Direção-Geral da Saúde, a ModaLisboa adiará a sua emissão e irá transmitir as apresentações dos designers nacionais de 15 a 28 de abril de 2021. Tendo em conta a atual conjuntura de pandemia e de Estado de Emergência que abrange as datas de filmagens e transmissão iniciais (de 10 a 14 de março), a Associação ModaLisboa seguirá as instruções de adiamento por parte das entidades nacionais e locais de saúde pública”, refere a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado.

De acordo com a Associação ModaLisboa, a novas datas “podem sofrer alteração se o risco de disseminação da covid-19 se mantiver elevado”.

“Há, neste momento, uma responsabilidade de proteção das várias equipas que compõem a Lisboa Fashion Week, pelo que a ModaLisboa assume o seu papel de incentivo ao confinamento obrigatório, em solidariedade com a realidade de todos os portugueses”, refere a organização, salientando que, “com este compromisso de adiamento, quer assegurar a segurança individual e coletiva de todos os envolvidos na Semana de Moda, bem como continuar a garantir a comunicação de todos os designe que trabalharam arduamente nas coleções a apresentar”.

Nas novas datas, entre 15 e 18 de abril, a ModaLisboa “manterá os seus moldes de Semana de Moda integralmente digital, e emitirá toda a sua programação de apresentações, conversas e vários conteúdos sobre a indústria de Moda nacional pensados para o seu público que, estação após estação, apoia a Moda, a Arte e a Cultura”.

Em 10 de fevereiro, a organização tinha anunciado que a 56.ª edição da ModaLisboa decorreria entre 10 e 14 de março num formato “exclusivamente digital” e, à semelhança da edição anterior, não terá estação associada.

“Temos uma responsabilidade com a missão com que nos comprometemos há 30 anos, mas temos também uma pesada responsabilidade social, imposta pelo hoje: por isso mesmo, a ModaLisboa ‘Comunidade’ será exclusivamente digital. Continuaremos a ser o palco da cultura e de quem a faz, com todas as normas de segurança asseguradas, e com toda a vontade que nos une”, lê-se no comunicado divulgado na altura.

A primeira edição da ModaLisboa aconteceu em abril de 1991 no Teatro São Luiz. Nessa altura, 13 criadores apresentaram coleções para o inverno de 1991/92.

Ao longo destes 30 anos, o evento realizou-se mos mais variados espaços da capital, do Mercado da Ribeira ao Pátio da Galé, passando pelo Pavilhão Carlos Lopes, a Estufa Fria ou o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.

A edição mais recente da ModaLisboa, a 55.ª, decorreu em outubro, já adaptada à realidade imposta pela pandemia da covid-19: as atividades decorreram todas ao ar livre, no Parque Eduardo VII e com assistência muito reduzida, os bastidores tornaram-se mais amplos e houve uma forte presença digital.

No entanto, já em março do ano passado, a ModaLisboa tinha sido pensada “com uma carga de protocolo de saúde muito grande em cima”, como disse na altura à agência Lusa a diretora da iniciativa, Eduarda Abbondanza.

A 54.ª edição da ModaLisboa decorreu no início de março de 2020, quando já tinham sido confirmados os dois primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e poucos dias antes de ser decretado o estado de emergência devido à pandemia da covid-19.

Nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, no Campo de Santa Clara, a organização criou uma sala de isolamento e foram espalhados pelo recinto vários frascos de ‘álcool gel’.

A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em pareceria com a Câmara Municipal de Lisboa.