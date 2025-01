“Nós não tínhamos conhecimento desse pedido da PSP [de instalação de videovigilância no Martim Moniz], aliás, nós estamos a instalar em Lisboa quase 240 câmaras de videoproteção”, disse Carlos Moedas, salientando já terem sido instaladas na freguesia de Santa Catarina, entre o Bairro Alto e o Chiado.

Carlos Moedas falava aos jornalistas após ter visitado a futura creche localizada na Rua Fresca, em Lisboa, uma obra que já se encontra em curso e que terá capacidade para 84 crianças, dos 4 aos 36 meses, na freguesia da Misericórdia.

O autarca frisou que a prioridade da CML na instalação de videovigilância é no Cais do Sodré e no Campo das Cebolas, mas manifestou estar, “obviamente, aberto a continuar a ajudar a PSP nesse sentido”.

“Hoje há uma grande preocupação de segurança na cidade, não só uma preocupação, mas há muitos casos que me são reportados todos os dias, e, portanto, eu tenho de falar dessa preocupação e vou continuar a insistir naquilo que eu penso que é mais importante, que é ter mais polícia na cidade”, explicou.

Carlos Moedas adiantou ainda ter pedido na quarta-feira à Ministra da Administração Interna “mais 30 Polícias Municipais”, insistindo que estes “podem continuar a ajudar mais a cidade” no sentido de fazerem detenções, “porque são polícias de segurança pública”.

Questionado pelos jornalistas sobre o perigo de se falar em perceções de insegurança na cidade e não se esperar pelos dados finais Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024 para se tomarem medidas concretas, Carlos Moedas afirmou que fala de “questões factuais”.

“Há aqui uma questão seguramente de perceção, mas há uma questão factual. A questão factual é aquilo que sempre foi dito pela PSP e pelos especialistas, de um aumento da violência como os crimes são praticados”, disse o autarca, salientando não estar a falar de estatísticas, “de se há mais ou menos crimes”, mas sim da “maneira como eles são praticados”.

De acordo com o município, Lisboa dispõe, atualmente, de 34 câmaras de videovigilância na cidade – 27 no Bairro Alto desde 2014 e sete na zona do Miradouro de Santa Catarina desde 2022. Anteriores dados apontam para um total de 33, mas foi acrescentada uma câmara de videovigilância no Bairro Alto.

Em resposta à Lusa, a autarquia informou que as próximas câmaras de videovigilância a entrarem em funcionamento serão no Cais do Sodré (30) e no Campo das Cebolas (32 – antes estavam previstas 30 neste local), manifestando-se disponível para “avaliar e adotar novos locais”.

Neste momento, está em curso a primeira fase do plano de aumento do sistema de videoproteção, em que se prevê um total de 99 câmaras em quatro locais, nomeadamente Cais do Sodré (30), Campo das Cebolas (32), Restauradores (17) e Ribeira das Naus (20), de acordo com o vereador da Segurança, Ângelo Pereira (PSD), referindo que todas estarão em funcionamento até ao final de agosto.

A segunda fase inclui 117 câmaras de videovigilância “em 11 locais diferentes”, revelou.

Em outubro de 2023, a câmara avançava que em 2024 seriam lançados concursos para “colocação de mais 112 câmaras de videoproteção em outras 11 zonas da cidade”: Praça do Comércio, Cais das Colunas, Praça D. Pedro IV, Praça da Figueira, Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Santa Apolónia – Rua Caminhos de Ferro e ainda Santa Apolónia – Avenida Infante D. Henrique.

“No total, serão instaladas até ao fim do mandato mais 209 câmaras, totalizando 242 de videovigilância em toda a cidade”, indicou a autarquia, em outubro de 2023.

Com os recentes dados divulgados pelo município, que apontam para mais sete câmaras do que o planeado inicialmente — mais uma no Bairro Alto, mais duas no Campo das Cebolas e mais cinco nas 11 zonas da cidade -, Lisboa passará a ter um total de 249 câmaras de videovigilância.