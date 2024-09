A informação seguiu-se a uma conferência de imprensa, realizada na sexta-feira, na qual os advogados denunciaram “um quarto de século de agressões sexuais”.

Pelo menos 37 mulheres acusam Mohamed Al-Fayed, que morreu no ano passado aos 94 anos, de violação e agressão sexual. Pelo menos 5 delas afirmam ter sido violadas por Al-Fayed, que era o pai do último companheiro da princesa Diana, Dodi, que morreu em Paris, a 31 de agosto de 1997, no acidente de viação que vitimou o casal.

A equipa de advogados que representa as vítimas recebeu “mais de 150 novos pedidos” de informação desde que a BBC transmitiu um programa intitulado “Al-Fayed: Um predador no Harrods”, na quinta-feira à noite. São pedidos de “sobreviventes e pessoas com provas sobre Al-Fayed”, disseram à AFP.

O site do Harrods disponibiliza agora um formulário para as vítimas preencherem. “Se desejar apresentar uma queixa, o Harrods tem um procedimento estabelecido, com a ajuda de advogados externos especializados”, afirmaram.

Linhas de apoio violência sexual Em Portugal existem algumas organizações para apoiar sobreviventes de violência sexual. APAV Linha de apoio à vítima: 116 006

Associação de Mulheres Contra a Violência Linha de emergência: 21 380 21 65

O Footsteps to Inspire está também aberto às suas histórias. Se foi vítima de violência sexual, pode entrar em contacto com Claire McFarlane através da página do projeto (em inglês). Linhas de emergência Para vítimas de violência doméstica, a Segurança Social disponibiliza a linha de emergência gratuita 144. Para situações em que precisa de apoio urgente, ligue 112.

Mohamed Al-Fayed, nascido a 27 de janeiro de 1929 num modesto subúrbio de Alexandria, no Egito, passou grande parte da sua vida no Reino Unido, onde se tornou proprietário do Harrods em 1985 e do clube de futebol Fulham FC entre 1997 e 2013.

Segundo a BBC, já tinha sido acusado de atos semelhantes e a polícia abriu uma investigação de violação em 2015.

Mas o pai do último namorado da princesa Diana, Dodi, que morreu com ela num acidente de viação em Paris, a 31 de agosto de 1997, nunca foi acusado.

Segundo o documentário e podcast "Al-Fayed: Predator at Harrods", durante a gestão de Fayed, a Harrods não só não interveio como ajudou a encobrir os alegados abusos.

Os atuais donos da Harrods confessam estar "completamente chocados" com as alegações, pedindo desculpa às antigas funcionárias, que foram alvo dos abusos.

“A Harrods de hoje é uma organização muito diferente daquela de propriedade e controlada por Al Fayed, entre 1985 e 2010", diz, referindo que "a atual administração procura colocar o bem-estar dos funcionários no centro de tudo”.

Os abusos