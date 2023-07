“O dr. António Costa tem um desplante político grande e quis vir dizer no debate do estado da nação uma negação do que vimos na rua: que os portugueses estão a viver melhor. Não estão, dr. António Costa”, afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas no final do último debate da sessão legislativa, antes das férias parlamentares.

O líder do PSD perguntou “em que país vive António Costa”, acusando o primeiro-ministro de desrespeitar os que “não têm dinheiro para pagar as suas contas ao final do mês”.

“Chegar ao estado da nação e não ter a humildade de reconhecer isto é infelizmente sinónimo de que o Governo não vai emendar a mão. Não emendando a mão, o que é necessário é mudar de governo”, defendeu.

Na intervenção de abertura no debate do estado da nação, António Costa deixou uma farpa a Luís Montenegro.

“Para nós, Portugal só está melhor se os portugueses estiverem melhor”, declarou.

Em 2014, quando era líder parlamentar do PSD, que governava o país em coligação com o CDS-PP nos tempos do memorando da ‘troika’, causou polémica uma frase de Luís Montenegro numa entrevista, quando afirmou que “a vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito melhor”.