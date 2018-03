“Não há dúvida que isto cria ruído à volta do trabalho político do líder e da afirmação da liderança do PSD e isso deve ser tido em consideração com vista a que se ultrapasse rapidamente para que o PSD e o seu líder se possam afirmar na base do seu projeto para o país, das suas ideias, daquilo que é a apresentação de uma alternativa política”, afirmou Luís Montenegro, no programa semanal da TSF "Almoços Grátis".

No mesmo programa, o líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, também considerou que "não deixa de ser pelo menos incomodativo para o PSD a situação que se está a viver".

"Semana após semana o líder do PSD vai escondendo num baú um vice-presidente da Comissão Política. Porque, casos vão-se sucedendo, e a suposta imagem de diferenciação e intocabilidade que a nova liderança do PSD queria imprimir, certamente a contraponto da anterior, está a ir um pouco por água abaixo", criticou o socialista.