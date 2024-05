Numa mensagem difundida nas redes sociais no Dia da Europa que se assinala hoje, Luís Montenegro disse que a “União Europeia foi um marco do século XX” e que está nas mãos dos portugueses “torná-la ainda mais marcante no século XXI”.

“Quero falar-vos do dia que se assinala, exatamente, daqui a um mês, 09 de junho, o dia das Eleições Europeias (…). Desde a adesão em 1986, Portugal já ganhou muito com a comunidade europeia e também já contribuiu bastante para este projeto. Podemos mesmo dizer que esta relação tem sido ouro sobre azul”, referiu.

Considerando que o projeto europeu é um “projeto de paz, um projeto político, económico, científico e cultural que une nações comuns numa nação comum”,o primeiro-ministro acrescentou que “é responsabilidade em Portugal e também na Europa, de todos, exercer o direito de escolher os próximos deputados para o Parlamento Europeu”.

Luís Montenegro aproveitou para descrever as formas como, em Portugal, os eleitores poderão votar nas próximas europeias que se assinalam a 09 de junho, lembrando o voto antecipado a 02 de junho, no domingo anterior, bem como que no próprio dia será possível votar em qualquer mesa de voto, independentemente do local de recenseamento.

“A democracia constrói-se todos os dias para que a nossa voz seja ouvida na Europa é fundamental escolher os deputados portugueses que vão representar o nosso país na Europa. Juntos vamos fazer Europa”, disse.