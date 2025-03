“A situação política é conhecida, a situação do Governo, do primeiro-ministro e do PSD também é conhecida, não vai sofrer alterações”, disse Luís Montenegro, à entrada para uma reunião extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O primeiro-ministro anunciou na quarta-feira que o Governo vai avançar com a proposta de uma moção de confiança ao executivo pelo parlamento, sem saber se há condições por parte dos partidos para a continuidade do XXIV Governo Constitucional.

No entanyo, Pedro Reis, ministro da economia, em entrevista à Rádio de Renascença, diz achar que as eleições podem vir a beneficiar a AD.

“Avançaremos para a última oportunidade de o fazer que é a aprovação de um voto de confiança”, afirmou Luís Montenegro, na Assembleia da República, na abertura do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo PCP para “travar a degradação da situação nacional, 12 dias depois de responder a outra do Chega, com origem na situação da empresa familiar do primeiro-ministro.

A moção de censura apresentada pela bancada parlamentar comunista foi rejeitada com os votos contra do PSD, IL e CDS-PP, e abstenção do PS e do Chega.