Num comunicado sobre a reunião da comissão executiva do partido, realizada na terça-feira, a Aliança informa que vai constituir um grupo de trabalho sobre o tema da Eutanásia, "para fundamentar devidamente a posição" que vier a assumir sobre este tema, que será liderado pela vice-presidente Ana Pedrosa Augusto.

O partido liderado por Pedro Santana Lopes manifesta apoio ao "propósito de subida significativa do salário mínimo e de aumento dos técnicos superiores da Função Pública, com especial atenção para os jovens qualificados", manifestado pelo primeiro-ministro, António Costa, no discurso de tomada de posse.

A Aliança considera "inaceitável que o Governo deixe cair promessas eleitorais, principalmente a da reforma do sistema político, cuja urgência foi mais uma vez demonstrada com o baixo nível de participação nestas Legislativas" e reafirma "a defesa da escolha de um dia útil, ou dia de semana, para se votar em eleições nacionais".