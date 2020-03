Segundo a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 21 de janeiro pela Agência Portuguesa do Ambiente, a ANA deve investir 15 a 20 milhões de euros em medidas de mitigação do ruído, o que inclui um Programa de Reforço do Condicionamento Acústico de Edifícios afetados na área delimitada.

De acordo com o ministro, esta intervenção terá "um valor estimado, por fogo, entre os 10 a 15 mil euros".

No entanto, devido à divergência existente com o município da Moita, o Governo está a equacionar alargar esta área de intervenção, o que será avaliado por uma equipa constituída pela Direção-Geral do Território, pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.

Apesar desta medida, o presidente da Câmara da Moita, Rui Garcia (CDU), reafirmou estar contra a construção do aeroporto no Montijo, garantindo que "não há forma de mudar o parecer porque sustenta-se numa avaliação direta sobre os impactos no território e na população".

Ainda assim, indicou que também não deixará de "defender os interesses da população", caso seja tomada a decisão de avançar com o projeto.

"Queremos assegurar que vamos conseguir obter para o nosso território e para as nossas populações as melhores opções possíveis e, por isso, nunca desistiremos de dialogar com o Governo e apresentar as nossas reivindicações", explicou.

Na terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos (CDU), que também se pronunciou desfavoravelmente.

Segundo a DIA, cinco municípios comunistas do distrito de Setúbal emitiram um parecer negativo à construção do aeroporto no Montijo (Moita, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Palmela) e quatro autarquias de gestão socialista (Montijo, Alcochete, Barreiro e Almada, no mesmo distrito) deram um parecer positivo.

Em 08 de janeiro de 2019, a ANA e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.