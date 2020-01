"Todos temos a expetativa que, com o aumento da capacidade aeroportuária que vai decorrer da abertura do Montijo, essa pressão sobre os períodos de restrição noturna - que devem ser respeitados, acho que a qualidade de vida passa também pelo respeito desses períodos - deixe de existir", disse Alberto Souto de Miranda aos jornalistas, à margem de uma visita às instalações da NAV, empresa pública de controlo de tráfego aéreo.

O secretário de Estado referiu, no entanto, que "há sempre exceções" às restrições noturnas, nomeadamente "por razões climatéricas, de força maior" previstas na lei, "que permitem a aterragem dos voos nessas circunstâncias excecionais para além desse período, como tem de ser".

"Mas são situações excecionais. A nossa perspetiva é de que a abertura do Montijo permita libertar essa pressão do aeroporto de Lisboa [Humberto Delgado] e que toda a população que vive nesta região possa, de facto, ter aquelas horas de descanso garantidas", acrescentou o governante, que integra a estrutura do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

A organização ambientalista Zero defende que o período de interdição de seis horas de voos noturnos em Lisboa, que entrou em vigor no dia 06 de janeiro, devido a obras no aeroporto, se prolongue “para sempre”.

Alberto Souto de Miranda manifestou ainda esperança que as obras do aeroporto do Montijo arranquem ainda em 2020, mas não especificou em que altura do ano poderá acontecer.