Segundo o membro do grupo José Encarnação, a construção no Montijo é a “pior solução que se podia encontrar por todas as razões”, sobretudo pelo ruído e por ser de curto prazo, com uma duração prevista de apenas “15 anos”.

“Tudo isto é um somatório de erros e de pressões inaceitáveis sobre as populações e é isso que viemos dizer ao senhor primeiro-ministro”, afirmou.

A plataforma esperava que fosse possível um encontro com o governante, o que não aconteceu, mas entregou a um assessor de António Costa um dossiê informativo sobre a posição contra a infraestrutura e solicitou uma reunião para discutir “as graves consequências que vão existir no Montijo”.

Outro membro da plataforma, Vítor Silveira, que é piloto de aviação, frisou que “não é admissível nos dias de hoje construírem um aeroporto numa zona protegida ambientalmente, de alto teor sísmico e rodeada de povoações”.

“É um perigo contra a saúde das pessoas, a qualidade de vida vai ser bastante afetada e é um perigo de afetação contra o ambiente, porque faz parte da Zona de Proteção do Estuário do Tejo. É uma área utilizada por milhões de aves todos os anos, o que implica perigos contra a operação aeronáutica. Vai acontecer de certeza o fenómeno do ‘birdstrike’”, sublinhou.

O Campo de Tiro de Alcochete tem aprovada uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) até dezembro deste ano, sendo a opção que hoje foi mais defendida, mas há quem aponte outras soluções, como o morador Francisco Vale.

“O senhor primeiro-ministro tem de ter a honra de respeitar o seu voto nas urnas, mas acima de tudo o povo. Tem de rescindir completamente com todos os contratos que fez com a VINCI e a ANA Aeroportos e lembrar-se de que no Alentejo há um aeroporto que está pronto para receber passageiros com todas as infraestruturas”, defendeu.

Em janeiro, a Agência Portuguesa do Ambiente anunciou que o projeto do novo aeroporto no Montijo, na margem sul do Tejo, recebeu uma decisão favorável condicionada em sede de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), mantendo cerca de 160 medidas de minimização e compensação a que a ANA - Aeroportos de Portugal "terá de dar cumprimento", as quais ascendem a cerca de 48 milhões de euros.